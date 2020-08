Leeuwarden krijgt tik op de vingers voor vergunningsbeleid festivals in Groene Ster

Dat staat in het rapport dat de Rekenkamer heeft geschreven over het vergunningsbeleid van de afgelopen jaren voor de drie festivals in de Groene Ster. Dat zijn Promised Land, Welcome to the Village en Psy-Fi.

De gemeente krijgt als leerpunt om in de toekomst beter naar de burger te luisteren, uitspraken van de rechters zorgvuldiger uit te voeren en vergunningen eerder toekennen, zodat er meer tijd komt voor de eventuele bezwaren.

Te veel gesproken over decibellen

Volgens Joop Roebroek, voorzitter van de Rekenkamer, ging het ook te veel over decibellen en is er te weinig gekeken naar hoe de festivals op een andere manier konden worden georganiseerd om zo de overlast voor de burgers te verminderen.