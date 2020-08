Volop lekke banden door stalen pinnen uit borstelmachines

"In één week had ik twee lekke banden in Leeuwarden met de scooter", vertelt Van Kammen. "Toen hebben ze er twee stalen pinnen uitgehaald. Dat blijkt door de borstels van de onkruidbestrijding van de gemeente te komen. Dat zei de fietsenmaker in elk geval. En nu zijn er veel meer mensen die dezelfde problemen hebben met autobanden en fietsbanden."

Paar keer per week

Van Kammen zette zijn verhaal op Facebook en kreeg daarop honderd reacties, vooral van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ook bij fietsenmaker Halfords in Leeuwarden is het een bekend probleem. "Dit kennen wij, ja", zegt Evert Jan Tjepkema. "En we zien steeds vaker dat er lekke banden zijn bij nieuwe wijken, waar spijkers van pallets schieten. We komen dit wel een paar keer per week tegen. In de zomermaanden wat minder, maar dat komt waarschijnlijk door de vakantie."