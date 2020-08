Jouster Museumstraat wordt opgeknapt: "Nu rijden mensen er dwars doorheen"

En daarom wordt het hele gebied bij het museum opnieuw ingericht. "Daarmee willen we Museum Joure beter zichtbaar maken", zegt Nutma. "Nu rijden mensen soms nog door de Museumstraat zonder dat ze weten dat ze dwars door een bijzonder museumterrein rijden. We willen graag dat mensen zich daar beter bewust van zijn. Die zichtbaarheid is mooi voor ons, maar we willen ook graag dat mensen wat voorzichtiger zijn."

Alles hoort bij elkaar

Museum Joure bestaat uit tien gebouwen en ligt aan beide kanten van de straat. "Het gevoel dat alles bij elkaar hoort, dat brengen we terug", vertelt Nutma.

De werkzaamheden aan de herinrichting zijn maandag begonnen en duren tot eind oktober. Veel tijd zit in het afvoeren van vervuilde grond. Het totale plan kost zo'n 2,5 ton.