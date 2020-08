Cultuurkwartier Sneek laat commissaris Brok gevolgen coronacrisis zien

Bij het uitdelen van subsidies viste het Cultuurkwartier achter het net. Om de nood te laten zien, nodigt directeur Buma commissaris van de Koning Arno Brok komende donderdag uit. "Hij was burgemeester van deze gemeente toen Cultuurkwartier ontstond. Hij had daar mooie ideeën bij, hoe dat een mooie centrale plek hier in de gemeente kon innemen."

Impact tonen aan Brok

Buma wil Brok laten zien hoe het momenteel gaat. "Ik vind het heel fijn dat ik hem kan laten zien dat we een mooie groei hebben doorgemaakt, dat we een gezond bedrijf zijn en dat 2019 een absoluut topjaar is. Maar nu we noodgedwongen de deuren moesten sluiten en nu maar een heel klein beetje open kunnen, heeft heel veel impact op zo'n instelling als de onze. Zonder steun redden we het gewoon niet."

Ook veel andere Friese culturele instellingen en ondernemers zitten in de problemen door de coronacrisis. Ze zeggen dat ze nauwelijks steun voelen vanuit de overheid. Zo is er van de 300 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld, slechts 250.000 euro in Fryslân terecht gekomen. "We zijn veel meer afhankelijk van inkomsten uit verhuur en horeca, maar daarmee halen we het niet", seit Buma.