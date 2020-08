Zeven verdachten in drugszaak-Oosterwolde allemaal langer vast

Maandag kwamen er meer details naar buiten op de tweede pro-formazitting. Zo werd een besloten groep op Telegram gebruikt om onderling te communiceren, maa rook om wapendeals te sluiten. Die informatie komt in het dossier, dat pas in oktober helemaal klaar zal zijn. In dat dossier komen ook honderden uren aan telefoontaps, waarin ook belastende zaken zijn gezegd, vertelt verslaggever Onno Falkena, die de zaak volgt.

Twee gezichten

"De 35-jarige hoofdverdachte uit Oosterwolde liet twee gezichten zien in de rechtbank", zegt Falkena. "Aan de ene kant was hij kwetsbaar: hij heeft last van slaapapneu, voelt zich net prettig in de gevangenis, is niet helemaal fit en mist zijn kinderen. Dat laatste komt ook doordat er vanwege corona helemaal geen bezoek was toegestaan. Maar in de slotverklaring zei hij dat hij niet in wapens handelde, maar in bitcoins en goud. Hij eiste van justitie dat ze zijn SD-kaarten teruggeven."