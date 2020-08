Henk de Jong ziek thuis: "Je schaamt je er soms zelfs voor"

Meerdere Cambuur-supporters waren al aan het speculeren: heeft Henk corona? Is hij ziek? Of gaat hij naar een nieuwe club? "Nee hoor, zelfs als Oranje komt blijf ik bij Cambuur. Maar ik kan zo niet aan het werk zoals ik ben gewend. Dat is wel heel vervelend, maar dit is ook de nieuwe realiteit, hè? Hier moeten we mee omgaan. Maar we moeten wel voetballen."

Cambuur begint vrijdag weer met de competitie: NEC komt op bezoek. "Ik heb in de VI een dubbelinterview gehad met Mike Snoei, de trainer fan De Graafschap. Hij zegt dat wij de absolute favoriet zijn. Mooie kerel is dat, hahaha. Maar mensen moeten niet vergeten dat andere clubs ook financieel meer mogelijkheden hebben. NAC, NEC, je moet Almere City ook niet vergeten."

Cambuur eindigde vorig seizoen als eerste in de competitie, na 29 wedstrijden, en raakte eigenlijk geen spelers kwijt. "We zijn er beter op geworden. We hebben een goede groep en de voorbereiding was ook goed. Als we bij de eerste twee eindigen, hebben we het goed gedaan."