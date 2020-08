"Investeren in woning kan in meeste gevallen wel uit"

Volgens Bouwe de Boer kan het wel uit in de meeste gevallen. "Fryslân heeft zo'n 300.000 woningen, daarvan zijn 100.000 huurwoningen en die worden door de coöperaties energieneutraal gemaakt. De rest is van particulieren en tientallen mensen zijn nu al bezig met zulke investeringen."

Kies het goede moment

Hij rekent voor dat een gezin gemiddeld 1.000 euro aan stroomkosten en 1.000 euro aan gas per jaar kwijt is. "De regering heeft gezegd dat de gasprijs beetje bij beetje omhoog gaat, dus de rekening gaat omhoog. Isoleren is duur, maar zoek een goed moment uit als je bijvoorbeeld toch al gaat verbouwen. De meeste mensen doen eenmaal in de 20 jaar een grote verbouwing of ze verbouwen bij een verhuizing."

"Je krijgt niet alleen een lagere energierekening maar het is ook een investering in het comfort van jouw huis, met een warmere vloer en dat het niet meer tocht."