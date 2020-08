Laagste aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân in een week

Landelijk is het aantal besmettingen juist het hoogst in een week. In totaal testten 574 mensen positief op het virus, de meesten in de regio Amsterdam-Amstelland.

Er liggen momenteel 41 coronapatiënten op de intensive cares in Nederland, in totaal liggen er 162 patiënten met het virus in de ziekenhuizen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stabiel is.

Reguliere zorg niet op normale niveau

Op de intensive cares liggen ook 552 mensen met andere aandoeningen. Intensivisten behandelen in totaal 593 patiënten. Dit aantal schommelt al sinds begin juni rond de 600. Normaal gesproken liggen ongeveer 900 mensen op een intensive care en voor hen zijn ruim 1100 bedden beschikbaar. Volgens Kuipers blijft de drukte op de intensive cares "onveranderd erg laag, zelfs voor de vakantieperiode. Dit is een teken dat de reguliere zorg nog altijd niet op het normale niveau terug is."