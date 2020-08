Jonge vrachtwagenchauffeur is held op de weg

Jorrit Hansma is 23 jaar, is nog maar 3 jaar vrachtwagenchauffeur bij een bedrijf in Sint Annaparochie, maar heeft nu al een heldendaad verricht. Hij zette na een ongeluk maandagochtend z'n vrachtwagen schuin op de A32 om de rest van het verkeer om te leiden. Dat was bij Steenwijk in Overijssel.