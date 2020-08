FNP wil in coronatijd alternatief voor buurtbus

Het duurt nog wel een poos voordat de busjes zijn aangepast. De FNP wil daarom dat er alternatieven komen voor de mensen die zijn aangewezen op de buurtbus.

De partij wil dat de provincie in overleg met vervoersbedrijf Arriva kijkt naar het inzetten van grotere bussen. Er zijn zes buurtbuslijnen in Fryslân, vooral in het zuidoosten en zuidwesten van de provincie. Vooral ouderen en schoolkinderen gebruiken de buurtbus.