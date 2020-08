Hij was zondag de oudste deelnemer van het NK wielrennen: Pieter Weening is 39 jaar, maar rijdt nog altijd met de besten mee. Dit jaar rijdt hij het EK en de Giro d'Italia. Hij was een outsider op het NK op de VAM-berg in Drenthe. We volgden hem voor, tijdens en na de koers. "Als ik me volgend seizoen weer zo voel, wil ik nog wel even door."