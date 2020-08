Ecotopenkaart brengt kansen en risico's Waddenzee in kaart

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met de Universiteit in Utrecht en Marine Research in Wageningen een zogenoemde ecotopenkaart van de Waddenzee gemaakt. Op de kaart staan alle gebieden ingedeeld op basis van diverse factoren. Denk aan diepte, het zoutgehalte, maar ook de stroming en de kwelders staan op de kaart aangegeven.