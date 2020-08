Oproep van GGD: alleen laten testen op corona bij klachten

"In de afgelopen weken zien we steeds een toename van wel dertig procent ten opzichte van de week daarvoor, dus het gaat hard omhoog", zegt Everhard Hofstra van de GGD.

De gezondheidsdienst zorgt ervoor dat ze dat kunnen opvangen door op te schalen met meer mensen en meer materiaal. "We merken dat het steeds lastiger is om het bij te benen. De wachttijd loopt op, helaas, we blijven wel opschalen. Maar we ondersteunen de oproep van het ministerie, het is belangrijk dat mensen zonder klachten zich niet laten testen."

In principe kun je alleen een test krijgen als je klachten hebt, maar ze komen dus ook wel zonder klachten. Het komt voor dat mensen zijn benaderd door de GGD in het contactonderzoek of dat ze in quarantaine moeten, dat ze zich laten testen, maar dat heeft volgens Hofstra geen zin. "Het is de bedoeling dat je in de weken daarna in de gaten houdt of je klachten krijgt, maar mensen denken 'als ik me laat testen en die is goed, dan ben ik klaar'. Maar dat is niet zo. Een test zegt op dat moment niets over de dagen daarna."

Reizen

Voor sommige reizen naar het buitenland is een negatieve test nodig. "Daar is de teststraat van de GGD niet voor bedoeld. Dan moet je bij de KLM zijn."

Hofstra verwacht dat het aantal testen nog wel zal toenemen. "De testcapaciteit willen we optimaal houden voor mensen met klachten, dus kom niet als je geen klachten hebt."