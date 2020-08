Geen 'sutelaksje' met Friese boeken dit jaar vanwege corona

Bovendien zouden de verschillende sutelaksjes in een paar weken de kans op verspreiding van het virus door de provincie vergroten.

In overleg met Ernst Bruinsma, projectleider van Boeken fan Fryslân, is daarom besloten dat het door laten gaan van de 'sutelaksjes' een te groot risico is.

De 'sutelaksje' met Friese boeken en boeken over Friesland wordt de afgelopen jaren door steeds meer verenigingen in dorpen door de hele provincie georganiseerd. Het verlies van dit verkoopjaar is voor de deelnemende verenigingen een financiële strop, ze ontvangen een kwart van de omzet.