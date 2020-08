"Provincie en gemeenten moeten cultuur meer steunen"

De Koornbeurs

Theater De Koornbeurs in Franeker merkt wel dat de gemeente Waadhoeke welwillend is, maar het schiet niet echt op. "Er ligt een raadsvoorstel voor een huurvrijstelling van maart tot en met september, maar er moet nog een besluit over worden genomen", vertelt Titia Huisman, directeur van het theater.

Huisman zou het prettig vinden als ze wat langer vooruit kan denken. "Het zou fijn zijn als we een garantie kunnen krijgen om een jaar vooruit te denken, zodat ik diverse scenario's kan uitwerken. Hier heb ik ruimte voor nodig."

Van de provincie heeft ze bijna niets gehoord. "Ik ben gebeld door een Statenlid om te horen hoe het gaat. Verder hebben we op verzoek allemaal financiële rapportages ingeleverd, maar hier is niets uit voortgekomen."

Iduna

Poppodium Iduna uit Drachten programmeert nu wel, maar dat kost ze geld. In de zaal waar normaal 600 man in passen, mogen nu met de anderhalve meter regel maar 70 man in. Ze kunnen dit tot januari volhouden en dan stopt het.

Ze hebben hoop op een noodfonds in de gemeente Smallingerland waar al een poos over wordt gesproken. "We volgen het op de voet en maken er graag gebruik van, we zullen ook wel moeten." Intussen is bekend geworden dat er toch niet zo'n noodfonds komt omdat er volgens de gemeente geen behoefte aan zou zijn.

Kunstacademie Friesland

Directeur Doet Boersma van Kunstacademie Friesland is erg verbaasd dat uit het landelijke noodfonds van 300 miljoen euro maar 250.000 euro beschikbaar is voor Fryslân. "Ik denk dan: hoe kan dat nou? Er zou toch wel iets meer voor Fryslân moeten overblijven? Profileren we ons niet genoeg? Wie vertegenwoordigt ons?"