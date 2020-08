Voorarrest hoofdverdachte (35) wapenhandel Oosterwolde met drie maand verlengd

Onno Pier Falkena @Onno_Falkena

Tsjin it #skorsen fan it #foararrest fan de #haadfertochte hat de #rjochtbank earnstige #beswieren. It #belang fan de #straffoardering is grutter as it #persoanlike belang. It foarrest wurdt mei 3 moanne ferlingd. Ek sil in #psychiater mei de man prate.