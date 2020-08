Noordelijk Film Festival komt met drive-in-bioscoop op het Zaailand

Het Noordelijk Film Festival zal in november te maken hebben met mindere capaciteit in de filmzalen, omdat het publiek op anderhalve meter afstand van elkaar moet zitten. Buwalda: "Wat er nu gebeurt bij Slieker Films idat we twee of soms zelfs drie stoelen tussen de bezoekers hebben. Dat moeten we straks ook in De Harmonie doen. Dat zorgt er voor dat je veel minder mensen kwijt kunt. Om dat op te vangen, hebben we geprobeerd een extra zaal te creëren. Dat is bij ons het Zaailand geworden."

Geschikte buitenfilms

De 'Drive-in-Cinema' is een aanvulling op het festival in coronatijd, volgens de organisatie: 'een 'old-school' concept dat de nodige nostalgische kracht heeft'. Een film bekijken terwijl je in de auto zit, is een intieme, veilige en verantwoorde manier. Maar tegelijkertijd grootschalig, omdat je met veel mensen op hetzelfde moment een film kunt zien op het grote doek. Die film wordt wel afgestemd op de locatie, belooft Buwalda. "We focussen op Noord-Europese films, maar we controleren wel of het past om deze film buiten te draaien. Het moet een toegankelijke en voor een breed publiek interessante film zijn."