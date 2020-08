Eerste freerunhal van Noord-Nederland komt in Heerenveen

De Freerun University in Heerenveen is de eerste gespecialiseerde freerunhal in Noord-Nederland. "Deze hallen zie je vooral veel in de Randstad. Boven Utrecht vind je geen frreerunhal zoals deze. Wij hebben dus de primeur", zegt Dijkmeijer trots. Hij legt uit wat het precies is. "Freerunning is een nieuwe sport die veel buiten wordt gedaan, waarbij je zo soepel mogelijk door je omgeving probeert te bewegen. Kinderen kunnen in een gewone gymzaal prima oefenen met deze situaties. Maar in een freerunhal bouwen we platforms en obstakels die in hoogte verstelbaar zijn. En ze kunnen op een airtrack salto's oefenen zonder gewond te raken."

Populair in coronatijd

Dijkmeijer merkt dat freerunnen de afgelopen tijd in populariteit is gegroeid. "Vooral in de coronatijd hebben veel kinderen op hun eigen manier de sport ontdekt. Het is een individuele sport, die je samen doet. Je kunt op de meest simpele plekken buiten freerunnen. Een hekje of een stoep is al genoeg."

Fysieke en mentale uitdagingen

Freerunnen valt vooral op door de sprongen en salto's die de sporters maken. "Het eerste wat je ziet is dat het fysiek heel uitdagend is", geeft Dijkmeijer toe, "maar het is ook mentaal een heel uitdagende sport. We dagen kinderen uit om een probleem op te lossen. Dat geeft een boost aan hun zelfvertrouwen. Het is dus zowel fysiek als mentaal een uitdagende sport."

Van jong tot oud

De nieuwe freerunhal is bijna klaar. En dat moet ook, want Dijkmeijer en Soijs willen volgende week starten met de eerste lessen. "We beginnen vanaf 31 augustus met open lessen, waarin kinderen en geïnteresseerden kennis kunnen maken met de hal en onze manier van lesgeven", vertelt Dijkmeijer. "Daarna starten we met de vaste lessen. De jongste leden zijn 6 jaar en daarna loopt het op tot oneindig. We hebben zelfs een lid in de 60, die in z'n pensioen een nieuwe uitdaging zoekt."