Triemstra kritisch: "De Frouljus PC gaat door, maar het uithangbord van de KNKB niet"

Waar beide mannen het over eens zijn, is dat het doodzonde is dat de PC niet door gaat. "Je kaatst een PC minder in je carrière. Dat blijft heel vervelend. Het evenement is machtig. Daar kaats je voor, en daarvoor ben je ooit begonnen met kaatsen. Dat het nu niet door kan gaan is hartstikke jammer," zegt Wassenaar.

"Ik ben nog wel even op de dag van de PC in Franeker geweest. Bij de juniorenpartij waar de oud-winnaars welkom waren. Toen was ik me er wel even bewust van, maar ik denk dat het een goede keuze is geweest om het evenement niet door te laten gaan. Een PC zonder tribunes en zonder publiek is geen PC. Wat dat betreft ben ik blij dat ze het niet zomaar geprobeerd hebben. Maar als sporter doet het zeker zeer."

Zonder publiek ook bijzonder

Triemstra had de partij juist wel willen kaatsen. "Ook een PC zonder publiek was een bijzondere PC geweest. Op televisie is het dan prima te volgen. Of met 1.000 of 2.000 man publiek had wat mij betreft ook gekund. Erg, erg zonde. Daarom denk ik dat Pingjum en Marsum nu ook afzeggen. Als de PC wel was doorgegaan, was dat ook niet gebeurd," zegt Triemstra.

Triemstra is dan ook wel een beetje jaloers dat de PC bij de vrouwen wel 'gewoon' doorgaat. "Absoluut. Ik had dat heel graag gewild. De Freule gaat door, de Frouljus PC gaat door. En het uithangbord van de KNKB, de mannen, die gaan niet door. Eeuwig zonde. Ik had het graag anders gezien. Maar ik weet niet van 'de hoed en de rand'. Maar persoonlijk vind ik het erg zonde."

Frouljus PC

Kaatster Manon Scheepstra begripjt wel dat Triemstra jaloers is op de vrouwen. "Dat zij geen PC hebben is wel heel erg balen voor hun. Ik ben heel erg blij dat wij wel een PC hebben. Ik bedoel dat is natuurlijk de mooiste wedstrijd, hoe die er ook is. Het maakt niet uit in welke vorm. Het is petje af voor Weidum, dat ze dat gaan organiseren. Wat dat betreft begrijp ik Taeke wel. Een kaatser wil zo veel mogelijk wedstrijden kaatsen, dat willen wij ook. Dat willen de mannen ook," zegt Scheepstra.

"Ik vind het heel bijzonder dat ie voor de dames wel doorgaat en voor de heren niet. Niet dat ik het de mannen niet gun, maar je merkt toch wel dat het in veel dingen bij de dames erachteraan loopt in vergelijking met de heren. Dus daarom nogmaals petje af voor Weidum."

