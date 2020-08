In het klein nadenken over grote uitdagingen zoals klimaatverandering

Er werd onder andere in de dorpstuin van Snakkerburen gepraat en nagedacht over de toekomst. Eén van de deelnemers komt met kleine en simpele oplossingen. "We kunnen wel wat korter onder de douche en de verwarming kan ook wel een graadje kouder."

'Niet steeds meer willen'

Karlijn Benthem is één van de betrokkenen bij het project en zag een hoop dingen voorbij komen. "Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat we af moeten van de gedachte steeds meer te willen. Een ander merkt op dat je met een kleine groep mensen al heel veel kunt bereiken."

De start van het straatberaad was zondag in Leeuwarden en wordt komende tijd ook nog gehouden in Groningen, Nijmegen, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.