Friezen halen eindstreep niet op NK wielrennen

Weening nooit in de wedstrijd

Ook Pieter Weening haalde de finish niet. Hij kneep zo'n 50 kilometer voor de finish in de remmen. "Ik heb eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aangereden. Ik reed in het begin al lek, en toen er een groepje met Van der Poel wegreed, zat ik er niet bij, en ik kwam er ook niet meer bij. Er zaten toen een hoop mannen van Jumbo-Visma bij en die gooiden de weg dicht. Het parcours is eigenlijk NK-onwaardig. Het is zo smal, je kan er bijna niet inhalen. Ik was niet goed genoeg, maar het zat vandaag ook niet mee."

Volgende week rijdt Weening het EK in Plouay, in Frankrijk.