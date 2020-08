Partuur Marten Bergsma pakt winst in Easterlittens

Partuur Tuinenga wint Wjelsryp

De vrouwen kaatsten zondag in de hoofdklasse in Wjelsryp. De winst ging daar naar het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. In de finale tegen het partuur van Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum maakte Bakker het af na een spannende wedstrijd met een boppeslag op 5-4 en 6-6.

De kleine premie in Wjelsryp was voor het partuur van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra.