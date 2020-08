Anouska Koster: "De laatste ronde was heel zwaar, maar de beloning is mooi"

De renster is alweer onderweg naar haar volgende wedstrijd, maar kijkt nog even terug op het kampioenschap van zaterdag. Ze kwam al vroeg in de kopgroep terecht, samen met Anna van der Breggen en Jip van den Bos. "Ik zag dat de ploeg van Van der Breggen er een harde koers van wilde maken. Ik heb afgelopen maanden hard getraind, dus dan wil je jezelf ook laten zien. Het is toch een kampioenschap, en dat is altijd een aparte wedstrijd. Als je dan wat wil, moet je bij de les zijn. Dus toen Anna ging, kon ik met haar mee en toen waren we zomaar weg."

Dreiging van achteruit

Het was de eerste serieuze ontsnapping van de wedstrijd, maar Koster was niet bang dat ze te vroeg op kop kwam. "Ik had er wel vertrouwen in, vooral met Anna in de groep. Natuurlijk hou je er rekening mee dat er nog vrouwen van achter terugkomen, maar uiteindelijk kwamen ze gelukkig niet meer bij mij."