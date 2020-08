Doutzen Kroes trekt haar amazonepak weer aan voor film Wonder Woman

Wonder Woman 1984 speelt zich af in, ja je verwacht het niet... in de jaren 80. Waarbij ze de strijd aangaat tegen onder andere Cheetah. Maar daar gaat het hier niet om, het gaat om Doutzen, wat kunnen we van haar verwachten?

Nieuw record?

Dit zou de derde keer zijn dat ze de rol van Venelia speelt op het grote doek. Ze speelde haar eerder in Wonder Woman waarbij ze zo'n 1 minuut en 11 seconden in beeld was en we zijn er niet zeker van of ze dit record gaat verbreken... Haar acteercarrière begon in 2011 met de film Nova Zembla.