Trieste buxushagen in Heerenveen : "Ze worden volledig opgevreten, van A tot Z"

"Het is een rups en die nestelt zich in de haag, vreet zich vol, verpopt dan en wordt een vlinder", legt hovenier Frits van der Wal uit over welk soort diertje het gaat.

"Er is geen beginnen aan om dit te bestrijden. De hagen worden volledig opgevreten, van A tot Z. Je kunt ze wel terugsnoeien, maar de meeste mensen halen de struiken eruit." Zijn eigen buxus in de tuin was binnen een week kaal. Particulieren bellen zijn bedrijf met de vraag wat ze eraan kunnen doen. "Je kunt ze bespuiten, maar dan moet je er in een vroeg stadium bijzijn, maar anders is hij niet te redden."

Buxus is de pineut

De buxusmot is in 2006 voor het eerst gesignaleerd in Europa, hij komt oorspronkelijk uit Azië. "Hij is steeds verder opgerukt en nu heeft hij dus het noorden van Nederland bereikt. Hij is lastig weg te krijgen, de vogels moeten ze eerst zien te vinden en dan opeten. Ze zijn moeilijk te bestrijden, net als de eikenprocessierups. De buxus is gewoon de pineut."

Een oplossing zou een val kunnen zijn, die de mannetjesmotten opvangt, zodat ze niet meer kunnen bevruchten. "Als er heel veel zijn, dan blijf je daar wel even mee bezig. De tijd zal het leren hoelang de mot hier blijft en hoe snel hij natuurlijke vijanden krijgt."