Nard Brandsma ook de beste bij ljepperij in IJlst

Bokma wint met finalesprong

Bij de vrouwen ging de winst naar Sigrid Bokma, die de winst pakte dankzij haar eerste finalesprong. Daarin kwam ze tot 14.63. Daarmee ging ze over Anneke Broersma heen (14.32). Maureen Poiesz, die in de finale niet meer in actie kwam, werd met 14.15 derde.

Bij de junioren ljepte Auke Zijlstra een nieuw persoonlijk record van 17.17 maar dat was niet genoeg om Wietse Nauta (18.78) van winst af te houden. Zijlstra kon wel klassementsleider Rutger Haanstra voorblijven. Haanstra kwam in IJlst niet verder dan 16.80.

Broekstra klasse apart

Wisse Broekstra was opnieuw een klasse apart bij de jongens. Hij ljepte in zijn eerste sprong naar 17.40, en dat was meer dan genoeg voor de winst. Tweede werd Wietse Steensma (16.01), de derde plaats was voor Arends Veenstra (15.70).

Bij de meisjes was de overwinning voor Hanneke Westert (13.44), voor Hilde van der Weij (13.28) en Grytsje Veltman (in een nieuw persoonlijk record van 13.21).