Brons voor Anouska Koster op NK wielrennen

De vrouwen moesten in Wijster zeventien rondes van elk 7,3 kilometer rijden. Elke omloop moesten ze twee keer over de zogenoemde VAM-berg, een klim met uitschieters tot wel 24% stijging. Mede door regenbuien was het een zware koers.

Koster, de kampioen van 2016, kwam vroeg in koers in een kopgroepje terecht, samen met Van der Breggen en haar ploeggenoot Jip van den Bos. Daarachter was het Annemiek van Vleuten die steeds dichterbij kwam. Dat was voor Van der Breggen het signaal om te demarreren. In de achtervolging probeerde Koster nog aan te haken bij Van Vleuten, maar dat lukte niet. Wel slaagde ze erin om Van den Bos voor te blijven in de strijd om de derde plaats.