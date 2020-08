Windsurfers bang om Kornwerderzand kwijt te raken aan kitesurfers

De windsurfers, verenigd in Stakeholders Windsurfen Afsluitdijk, hebben een brief geschreven aan de gemeente Súdwest Fryslân. "Wij maken ons grote zorgen dat de plek straks niet meer toegankelijk is voor een grote groep mensen zoals windsurfers, badgasten, maar ook kitesurfers. Je ziet het nu al dat er bijna niemand meer kan parkeren", zegt Twan Verseput, tweevoudig wereldkampioen speedsurfen.

Tegelijkertijd is hij bang dat de kitesurfers de plek willen toe-eigenen. Deze sport is de laatste jaren explosief gegroeid, maar er mag maar op een paar plekken met een kite gesurfd worden. Voor windsurfers gelden deze strenge regels niet, maar de plek bij Kornwerderzand is een unieke plek voor hen.