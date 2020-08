SC Cambuur wint laatste oefenduel in voorbereiding op nieuwe seizoen

De start van de Leeuwarders was prima. In de derde minuut kon Robin Maulun knap werk van Antonia afwerken en de Leeuwarders op 1-0 zetten. Een paar minuten later omspeelde spits Mühren de keeper vna Dordrecht, maar hij raakte de paal met zijn inzet. Cambuur probeerde door te drukken en ging op zoek naar de 2-0. Onder andere Maulun, Kallon en Mühren kregen daarvoor wel kansen, vooral Kallon was twee keer dichtbij, maar de voorsprong werd niet verdubbeld.

Kallon maakt de 2-0

Aan de andere kant was het Bangura die als linksback indruk maakte in de verdediging. Centrale verdediger Sven Nieuwpoort raakte in het begin van het duel geblesseerd. Het leek erop dat hij door kon spelen, maar toch werd hij na een klein half uur spelen naar de kant gehaald voor Doke Schmidt.

Het leek erop dat het bij 1-0 zou blijven, maar door Issa Kallon werd het kort voor rust toch nog 2-0. Na zijn goal werd ook Kallon gewisseld met een lichte blessure, zijn vervanger was Ragnar Oratmangoen.

Dordrecht terug in het duel

Ook na rust was de keeper van FC Dordrecht de man die vaak in actie moest komen. Het leek een kwestie van tijd tot de 3-0 of misschien zelfs de 4-0 zou worden gemaakt, maar uit het niets kwam Dordrecht terug in het duel. Het eerste schot van Dordrecht tussen de palen bij Sonny Stevens was meteen goed voor de aansluiting van de gasten. Jaron Vicario maakte het doelpunt.

Dordrecht kwam daarna wat beter in het duel, en maakte er met twintig minuten op de klok ook nog 2-2 van. Agrafiotis mocht een strafschop nemen, en deed dat foutloos. Mühren zette Cambuur even later weer op voorsprong, maar zag dat zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Altijd weer Mühren

Met nog een paar minuten te gaan kwam Cambuur toch weer op voorsprong. Wie anders dan Robert Mühren was het eindstation van een mooie aanval van de Leeuwarders. Net voor het einde van het duel werd het ook nog 4-2 door Giovanni Korte. Daarna was het duel meteen afgelopen.

Cambuur opent de competitie volgende week vrijdag thuis tegen NEC. Dat duel begint om 21.00 uur en is te volgen bij Omrop Fryslân op de radio.