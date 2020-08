Amazone Rixt van der Horst begint crowdfundingsactie voor de Spelen

Ze is een crowdfundingsactie begonnen met als doel 36.000 euro op te halen. Omdat alles een jaar is uitgesteld, zijn de kosten veel hoger.

"Het is moeilijk om sponsoren te vinden door het coronavirus. Zonder dat bedrag wordt het lastig om naar de Spelen te gaan. Het bedrag is voor de voorbereiding, de kosten zitten in wedstrijden, onderhoud, begeleiding, materiaal en keuringen." De laatste maanden had ze veel zorgen en stress of ze het wel voor elkaar kon krijgen. "Met de actie hoop ik me meer te focussen op de sport."

Goud

"Ik maak kans op goud, dus een optimale voorbereiding heb ik nodig. Ik ga echt voor goud." Het uitstel is vervelend, maar ze richt zich op de toekomst. "Ik heb nu ook een jaar langer om nog beter te worden."

Ze heeft sinds corona niet meer gereden en komende zondag is de eerste wedstrijd. "Dat is weer voor het eerst en ook wel weer spannend, maar ik heb er vertrouwen in. In het paard zit veel progressie en we kunnen als combinatie nog veel beter worden. We gaan iedere week weer een stapje vooruit."