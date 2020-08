Scherm afgekeurd in buurtbus; die moet aan de kant blijven staan

"Er zit maar één deur in de bus en mensen moeten vlakbij de chauffeur instappen en er zitten geen schermen in de bus", vertelt Pytsje Hospes van het bestuur van de buurtbus in Hemelum. "Het is dus niet veilig om te rijden. We zijn wel bezig geweest met een scherm, maar dat is afgekeurd door de RDW. Het busje valt onder luxe personenauto's."

Het bestuur vindt het niet veilig om de bus te laten rijden, maar ook de chauffeurs willen liever niet. "We hebben een enquête gehouden en 80 procent zegt dat ze zonder scherm niet willen rijden." Een van die vrijwilligers is Durk Osinga. "Mijn gezondheid wil ik niet in gevaar brengen."

Een landelijke werkgroep is bezig om iets anders te verzinnen. "We hadden gehoopt dat we vanaf 1 september weer konden rijden, maar dat zit er voorlopig niet in."

De buurtbus in Hemelum is belangrijk, want er is geen gewone buslijn. Jeugd maakt er gebruik van naar school, maar ook ouderen om boodschappen te doen en ook toeristen.