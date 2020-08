Opera Spanga repeteert voor de vijfde filmopera

Nazi's, de pest, corona, verschillen en overeenkomsten tussen mensen komen er in voor. Onder leiding van regisseur Corina van Eijk wordt een splinternieuwe opera verfilmd, gebaseerd op een historisch verhaal. En er wordt een parallel getrokken met de Jodenvervolging in 1506 in Lissabon, met de Tweede Wereldoorlog en de tijd van nu.

Van Eijk: "De film gaat over jou en mij. Dat onze verschillen en overeenkomsten niks uitmaken en dat we niet moeten veroordelen en beoordelen. Daar gaat de film over."

Emotioneel

Het was voor de muzikanten en spelers vanwege corona lang geleden dat ze iets hadden gedaan, en daar waren ze erg aan toe. "Het was emotioneel gewoon, dat je weer samen muziek kunt maken. Wel op anderhalve meter afstand uiteraard, maar dat was geen probleem", zegt dirigent Tjalling Wijnstra.