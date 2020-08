Fries Landbouwmuseum is positief over de toekomst

Verslaggever René Koster was benieuwd naar de stemming daar, en haalde een 'Frisse Noas' met museumdirecteur Henk Dijkstra. "We hopen op een goede oplossing, er wordt aan gewerkt", zegt hij over de subsidiekwestie.

Net als alle musea hebben ze ook te maken gehad met coronamaatregelen. "We hebben een goede zomer gedraaid, in juli was het gelijk aan overige jaren. Maar in de lente vielen alle groepen weg. Dat doet wel pijn en geeft een omzettekort. We hopen op compensatie, maar vallen voor de landelijke regeling overal buiten, dus dat is afwachten."