Waar wordt Fryslân gelukkig van? Tryater onderzoekt het in nieuwe voorstelling

"Alle zintuigen worden aangesproken", vertelt Aukje Schaafsma van Tryater. "We onderzoeken waar Fryslân gelukkig van wordt. In de zomer hebben op tien plekken geluksbrievenbussen gestaan waar mensen kaartjes in konden doen. Van al die zaken heeft Sytse Jansma een mooi, lang geluksgedicht gemaakt. Voor de één is dat stilte en voor de ander de autocross, het is heel verschillend en het is overal anders."

Bezoekers van de voorstelling krijgen nadat ze een kaart gekocht hebben, een mail met daarin uitleg over de voorstelling. "Ze kunnen een app downloaden en zo de individuele tocht maken, helemaal coronaproof. Zo hoor je verschillende perspectieven op geluk en kijk je met andere ogen naar je eigen omgeving." Er zijn ook landschapsobjecten onderweg en er is ook muziek te horen.

Voor elk tijdslot kunnen 30 mensen meedoen. "Aan het einde komen de mensen bij elkaar en kunnen ze napraten."

Het is een project van vier jaar. Een van de zaken die ook nog onderzocht zal worden is de 'snackbardichtheid' in Fryslân.