Jonge dominee Anne Meta Kobes te gast in Buro de Vries

Ze studeerde theologie aan de VU in Amsterdam en daarna de opleiding tot predikant in Kampen. Haar opa was ook predikant. Ze is vanaf 2014 verbonden aan de Trinitaskerk in Heerenveen.

De jonge dominee is niet alleen in de kerk erg actief, ook daarbuiten. Ze heeft een eigen website waar ze regelmatig filmpjes op zet met haar gedachten en moedgevende verhalen.