Jonge dominee Anne Meta Kobes: "houd moed, heb lief"

Speeddate

Ze studeerde theologie aan de VU in Amsterdam en daarna de opleiding tot predikant in Kampen. Haar opa was ook predikant. Ze is vanaf 2014 verbonden aan de Trinitaskerk in Heerenveen. Ze is er heel blij mee dat de gemeente het aandurfde met zo'n jonge vrouw als predikant. Ze was eigenlijk nog niet eens afgestudeerd toen ze een speeddate had met mensen van de kerk in Heerenveen. En het matchte. Dat was een voorbode van een samenwerking.

Dat Anne Meta dominee werd, was toeval, maar ook wel weer logisch. Ze wilde Nederlands of geschiedenis studeren, maar ging ook even bij theologie kijken. En daar viel het kwartje. Met het geloof was ze al opgegroeid. Haar opa was predikant bij onder andere de Koepelkerk in Leeuwarden. Hij is ook een inspirator. Haar ouders ontmoetten elkaar ook in de kerk.

Voorbeeld

Het geloof was dus van grote betekenis in het gezin. Over opa zegt ze: "In mijn hoofd was mijn opa de dominee een hele fijn bijzondere man. Hij heeft voor mij zeker de weg geëffend in mijn denken over het domineeschap, hij is echt een voorbeeld."