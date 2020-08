Alle perenboompjes in heel Fryslân al op; "Elke boom krijgt een eigen verhaal"

Hype

"Al onze verwachtingen zijn overtroffen, het was een hype", zegt John Vernooij, directeur van Omrin. "Friezen vinden dit mooi en we merken dat bij elke boom een verhaal komt, er gaan perenbomen naar een school, verzorgingstehuis en bij mensen thuis. We zouden eigenlijk al die verhalen van de bomen moeten verzamelen."

Hij maakt zich geen zorgen of de bomen het wel overleven. "Mijn vader was een perenboer, dus ik weet dat dit niet de gunstigste tijd is om te planten, maar als de je boom goed water geeft en goed verzorgt, zal die het wel redden."

File op A7

Het was zo druk dat op de A7 bij knooppunt Joure volgens hem een file stond van zo'n 10, 15 kilometer. "Het gaf met het gevoel van de Reuzen of een Elfstedentocht, er was zoveel animo en er waren zoveel blijde mensen. Tuurlijk moesten we ook mensen teleurstellen en daarom zijn we teruggegaan van 50 per persoon naar uiteindelijk 5. In totaal hebben we 20.000 bomen weggegeven en zo de circulaire beweging een boost gegeven."