Samen praten over klimaatverandering in het 'Grote Straatberaad'

"Er hadden meer aanmeldingen kunnen zijn, maar ik begrijp dat het een lastige tijd is met corona en het einde van de vakantie", zegt Matthea de Jong, een van de initiatiefnemers. "Het kan ook een spannend onderwerp zijn om over te praten. Maar het is wel nodig, we lezen er elke dag over in de kranten. Het is actueel."

Het programma duurt twee uur. "Mensen krijgen een krat met een soort van doe-het-zelf-pakket. Een auto is eigenlijk de hoofdpersoon, vandaar uit krijg je vragen en opdrachten en in een app vul je de antwoorden in. Het gaat over onderwerpen als democratie, economie, gezondheid en mobiliteit."

Na de start in Fryslân gaat het ook naar andere steden zoals Groningen, Nijmegen, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De uitkomsten vormen een 'straatverklaring'. "Al die uitkomsten uit het hele land koppelen we samen en presenteren we 6 november aan het kabinet."

Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden.