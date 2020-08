A6 weer vrij na ernstig ongeluk; over 100 meter is asfalt vervangen

De A6 is zaterdagmorgen om 05.30 uur weer vrijgegeven voor het verkeer. Na het ernstige ongeluk op vrijdagmiddag was een grote ravage ontstaan. Bij dat ongeluk is een persoon om het leven gekomen. Het gaat om de bestuurder van de vrachtwagen. Het was een 22-jarige man uit de Groninger gemeente Het Hogeland.