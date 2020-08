Extreem weer maakt het de insecten lastig

Goed nieuws

Het goede nieuws is dat je de natuur zo kunt inrichten en beheren dat de kleine beestjes het goed hebben of zelfs heel goed. Ook bij dit extremere weer. Dat is bijvoorbeeld te zien in moerasgebied de Houtwiel bij Feanwâlden, maar ook bij de Himpensermar bij Leeuwarden.

Belangrijke ingrediënten daarvoor zijn een hoog waterpeil met een goede kwaliteit water en een aangepast maaibeheer waarbij rekening wordt gehouden met de levenscyclus van de insecten. Hanenburg: "De meeste insecten hebben een complex leefgebied. Er moet van allerlei aspecten wat zijn en dat kun je bedienen. Daar kun je met het beheer heel goed rekening mee houden."