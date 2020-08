Veel drukker in Jopie Huisman Museum, maar slecht voorseizoen nog niet goedgemaakt

Een bezoek aan het museum ziet er tegenwoordig wel even anders uit dan anders. Zo is er maar één ingang beschikbaar, zitten er stickers op de vloer en moet je soms buiten wachten omdat het binnen te druk is.

"Wij hebben honderd audiotourapparaten beschikbaar en als die op zijn dan mag er niemand meer naar binnen. En dat heeft er al een paar keer voor gezorgd dat er lange rijen buiten stonden." De wachttijd was dan volgens Bakker nooit meer dan tien minuten, maar het zegt wel veel over de grote belangstelling.

Bakker: "Het verbaasde ons eigenlijk wel wat. Het is heel druk in Workum, maar dat heeft alles te maken met het mooie weer. Maar ondanks dat mooie weer komen de mensen deze zomer ook graag even in het museum."