Hindrik Tabak (28) uit Ureterp krijgt koninklijke erepenning voor reddingsactie

Tabak reed op 20 november 2019 in het donker en dichte mist langs de Trekvaart in Kollum, toen hij door twee andere automobilisten werd gewaarschuwd. Hij stapte uit en zag dat er een auto in de vaart lag, met daarin de 82-jarige mevrouw Frieling uit Kollum. "Ik bedacht me geen moment. Ik heb snel mijn werkkleren uitgedaan en ben in mijn sokken het water ingesprongen. Het ruit heb ik kapot geslagen met een lifehammer, waarna ik haar uit de auto heb gehaald. Ik kon haar er nog net op tijd uithalen, want de auto zonk al."

Met hulp van de omstanders kon de vrouw weer op de kant worden geholpen. Mevrouw Frieling is daarna onder de douche gestapt bij de vrienden bij wie ze net vandaan kwam. Ook Tabak was onderkoeld, maar heeft er na die avond niets meer aan overgehouden.

Verrassing

Tabak wist er niets van dat hij een onderscheiding zou krijgen. "Ik was compleet verrast. Ik zou even bij mevrouw Frieling eten, waarna we een blokje in de tuin liepen. We komen een hoek om en ineens staan daar de locoburgemeester, een cameraploeg en mijn ouders en zusjes!"

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is, na de Militaire Willems-Orde, de oudste nog bestaande Nederlandse dapperheidsonderscheiding.