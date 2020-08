De spagaat van Gerry Hamstra en Heerenveen: spelers verkopen of niet?

Met dank aan Hamstra heeft Heerenveen goed geld verdiend. Dat is maar goed ook. Heerenveen heeft al jaren een operationeel tekort. Het laatste jaar was dat 6,3 miljoen euro. De vraag is nu: is dat kleiner geworden? "Dat is nog maar de vraag", zegt Hamstra. "Maar het is wel duidelijk dat we niet veel kunnen uitgeven. We richten ons op transfervrije spelers of spelers voor een klein transferbedrag."

Intern worden maatregelen genomen, maar meer dan het vertrek van teammanager Herman van Dijk is er tot nu toe niet gecommuniceerd. Ook over het verlagen van de huur van het stadion is nog altijd geen akkoord met Sportstad Heerenveen. Bovendien zal corona Heerenveen ook pijn doen. Zo is de kans best groot dat het operationeel tekort nog altijd rond de 6 miljoen euro zit.

Weinig overgehouden

Een simpele rekensom leert ons dat Heerenveen de laatste drie jaar zo'n 32 miljoen euro (transferwinst 40 miljoen minus 8 miljoen euro voor aankopen) heeft verdiend. Daar is weinig meer van over. Ruim 18 miljoen gaat op aan het dichten van het operationeel tekort van 6 miljoen euro per jaar. Dan blijft er nog 14 miljoen euro over, maar van de transfergelden gaat ook veel op aan geld voor de zaakwaarnemers, opleidingsvergoedingen voor de jeugdclubs waar de speler heeft gevoetbald en belasting. Veel geld heeft Heerenveen hoe dan ook niet overgehouden.

Dat betekent dat Heerenveen moet verkopen. Dat hoeft niet beslist nu, maar om op lange termijn te overleven, is Heerenveen wel afhankelijk van transfers. Heerenveen heeft een eigen vermogen waardoor het wel enigszins kan overleven. Maar het gat van zes miljoen kan daar niet elk jaar mee worden gevuld. Dus hebben Heerenveen en Hamstra een dilemma. "Dat klopt, maar daar hebben we alle vertrouwen in dat we daar goed uitkomen en straks een competitieve selectie hebben. Maar het zou wel eens lekker zijn als we niet elk jaar spelers hoeven te verkopen. Dat is nu nou eenmaal niet de situatie bij Heerenveen."

Het volledige interview met Gerry Hamstra over de situatie bij SC Heerenveen: