Beeld Johan Cruijff van kunstenaar Hans Jouta onthuld in Amsterdam

Frank Rijkaard en enkele Ajax-supporters hebben het beeld onthuld. Het is tot stand gekomen door een inzamelingsactie onder Ajax-supporters. In drie maanden werd het streefbedrag van 75.000 euro opgehaald. Vanwege de coronacrisis was er maar een beperkt aantal mensen aanwezig bij de onthulling, die ook te volgen was via de mediakanalen van Ajax.

"Wij hebben het beeld al mogen zien en het ziet er geweldig uit", reageerde Jordi Cruijff, de zoon van Johan. "Mijn vader zou hier trots op zijn geweest. Als je erlangs loopt, zie je Johan Cruijff staan."

Beeldhouwer Jouta maakte eerder het standbeeld van Bobby Haarms, dat sinds 2011 bij de Johan Cruijff ArenA staat.