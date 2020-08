UPDATE: Dodelijk slachtoffer bij ongeluk op A6 en vier gewonden, weg blijft dicht

Bij het ongeluk, ter hoogte van Sint-Nicolaasga, waren vrijdag twee vrachtwagens en meerdere auto's betrokken. Het zou gaan om in totaal zes betrokken voertuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk, zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen: "Het blijft lastig, de collega's van de verkeersongevallenanalyse doen onderzoek. Het lijkt erop dat een aantal voertuigen, die achter elkaar reden, op elkaar zijn gereden. Wat er precies is gebeurd, dat moeten we nog onderzoeken. We zoeken ook naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien."

Eerst werd gedacht dat een van de vrachtwagens mogelijk gevaarlijke stoffen bij zich had, maar uit onderzoek kwam naar voren dat die gevaarlijke stoffen er niet zijn, zegt Rijkswaterstaat.