Veilig op de fiets naar school in Midlum: "Auto's rijden hier soms heel snel"

Uiteindelijk is er gekozen voor een tunnel in het nieuwe fietspad, dat zo'n anderhalf miljoen euro kost en ruim 900 meter lang is. Voor kinderen die van Wijnaldum elke dag naar Midlum moesten, rijdt er nu nog dagelijks een taxibusje. Bij basisschool OBS Middelstein zijn ze dan ook heel blij dat vanaf volgend voorjaar de kinderen weer veilig op de fiets kunnen komen.

In 2021 klaar

"We zijn hier zeker blij mee. Ik heb weleens gedacht op donkere winterdagen: zou het wel goed komen?", zegt directeur Annie Schotanus. "En andersom is het ook veel makkelijker. Soms hebben we met een groep een excursie in Wijnaldum. Voor onze docenten was het ook niet altijd prettig om met een grote groep op de fiets op pad te gaan."

De nieuwe fietsverbinding loopt redelijk recht tussen beide dorpen en is daardoor twee kilometer korter dan de huidige route. De verwachting is dat het nieuwe fietspad in het voorjaar van 2021 klaar is.