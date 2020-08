Justitie eist werkstraf tegen Jistrumer (19) die fietsster aanreed

De vrouw belandde op het voorruit van de auto en werd met schaafwonden en een gebroken enkel naar het ziekenhuis gebracht. Officier van justitie denkt dat de Jistrumer te hard heeft gereden. Uit proeven blijkt dat de oude Mercedes maximaal 81 kilometer per uur reed. Het maximum is er 60 kilometer per uur. De Jistrumer dacht zelf dat hij 60 of 70 reed.

Hij zegt dat hij de fietsster te laat heeft gezien. Hij trapte nog po de rem, maar de wielen van de Mercedes blokkeerden. Uitwijken kon niet meer vanwege de tegenliggers. Volgens de Jistrumer was het donker en was de weg nat. Twee passagiers die bij de Jistrumer in de auto zaten, zeiden dat ze de fietsster wel op tijd zagen.

De Jistrumer heeft contact opgenomen met het slachtoffer en zijn excuses aangeboden. De vrouw heeft nog steeds problemen met lopen. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.