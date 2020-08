UPDATE: A6 in beide richtingen dicht na ongeluk, geen gevaarlijke stoffen

Bij een zwaar ongeluk op de snelweg A6 zijn vrijdagmiddag minstens zes voertuigen, waaronder twee vrachtwagens, betrokken. Een van de twee vrachtwagens staat in brand. Het ongeluk is gebeurd in noordelijke richting op de A6, ter hoogte van Sint-Nicolaasga. De weg is dicht in beide richtingen. Over slachtoffers is momenteel nog niets bekend.