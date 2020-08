Uitslaande brand in loods aan de Warmoltsstrjitte in Harkema

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer is nog enige tijd bezig met het nablussen van de brand. Stichting Salvage is onderweg naar Harkema om de eigenaar te helpen bij de schade. Vooral de loods liep schade op, maar ook in het huis is er rookschade.

Iedereen stond op tijd buiten, zegt de brandweer.