Freedsmerk over gezag politie: "Vroeger hadden we respect voor de politie"

De afgelopen weken was het in de grote steden geregeld onrustig met rellen en demonstraties waarbij nogal wat geweld werd gebruikt. "Wij waren bang voor de politie, maar dat is niet meer zo", denkt iemand op de markt. "Dat ligt voornamelijk aan de ouders, maar ook aan het onderwijs, waar juffen en meesters bij de voornaam worden genoemd."

Anders stemmen

De tassenman heeft een dochter en schoonzoon die bij de politie werken. Volgens hem krijgt de politie voor de kiezen waar mensen het niet mee eens zijn. Maar: "Als je het ergens niet mee eens bent, moet je de volgende keer anders stemmen. De politie maakt de regels niet."

Veel mensen hebben het idee dat de politie te veel is gebonden aan regels en protocollen en dat ze echt wel harder willen optreden. En dat zou ook een goed idee zijn, werd geregeld gezegd. "Bij de rellen hadden ze er zo op moeten inslaan dat die jongens hun handen niet meer konden bewegen", vond de poelier.

Verschil in aanpak

Een klant kende De Jantjes nog, die in de jaren 70 de Amsterdamse Dam schoonveegden van hippy's: "Toen was het zomaar klaar. Zoiets kan nu ook wel weer!" Een ander viel een verschil in aanpak op: "Dy rellende jongeren konden hun gang mar gaan, mar by de demonstraasje guster met dy ouderen huften se der fut op in. Dat kin toch niet?!"

De nuance was er ook. Zo werd er gewezen op het optreden van politie in landen als de Verenigde Staten en Spanje: "Dan ben ik blij dat ze hier geen buitenproportioneel geweld gebruiken!"